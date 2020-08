Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mehr Personal nötig für Corona-Tests in Jena

Für Tests auf Corona bei Reise-Rückkehrern wird an der personellen Aufstockung im Gesundheitsamt gearbeitet. Das bestätigte auf Anfrage Rathaus-Sprecher Kristian Philler. Nach aktueller Verordnung kann sich jeder, der aus dem Ausland nach Deutschland einreist, binnen 72 Stunden kostenlos bei seinem Gesundheitsamt oder durch einen niedergelassenen Arzt auf das Corona-Virus Sars-CoV-2 testen lassen. Nach Ablauf der 72 Stunden ist die Testung nicht mehr kostenlos. Philler sagte, dass rein technisch die Teststation am Anger 34 wie auch der Container in Lobeda von Einsätzen vergangener Monate her noch startklar seien. Reiserückkehrer aus Risikogebieten müssen bis zum Vorliegen des Testergebnisses in häusliche Quarantäne.