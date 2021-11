Mehr Platz für kleine Firmen in Jena-Göschwitz

Göschwitz. Jena ist ein attraktiver Standort für junge Firmen. Doch Gewerbeflächen sind rar. Die Stadtwerke schaffen Abhilfe.

Die Fundamente sind fertig, an den Bodenplatten wird gearbeitet, erste Wände wachsen in die Höhe: Es geht sichtbar voran beim Neubauprojekt der Stadtwerke Energie Jena-Pößneck im Gewerbegebiet Göschwitz. Bis Anfang 2023 entstehen am Standort Göschwitzer Straße 22 zwei neue Labor- und Bürogebäude mit einer Gewerbefläche von rund 6000 Quadratmetern sowie einem zugehörigen Parkhaus. Die Stadtwerke Energie investieren dafür 15 Millionen Euro. Geplant sind zwei verbundene Gebäude, die durch ihre Ausstattung geeignet sind für die Ansiedlung von forschenden und produzierenden Unternehmen. Der überwiegende Teil der Flächen ist bereits vermietet.