Mehr Sicherheit für Jenas Kulturvereine und soziale Träger

Der Stadtrat hat am Mittwoch zwei Schutzschirme aufgespannt. Dies soll zum einen der Kultur in Jena helfen und zum anderen soziale Angebote und Hilfen für Jenaer Bürger sichern. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Angeregt hatten dies SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Linke. So soll wegen laufender Zahlungen an den städtischen Immobilienbetrieb KIJ kein Verein in die Knie gehen. Kaltmieten und Pachten für kulturell genutzte Räume, die der KIJ freien Trägern zur Verfügung stellt, werden in begründeten Fällen für die Dauer von bis zu einem halben Jahr erlassen. Es gab auch Gegenstimmen. So hatten Finanzausschuss und CDU angeregt, auch eine Stundung vorzusehen. Das fand keine Mehrheit. Ein zweiter Beschluss beauftragte den OB, gegenüber den kommunal finanzierten Trägern der Kinder- und Jugendhilfe, der Eingliederungshilfe und sonstiger sozialer Angebote eine Finanzierungszusage mindestens bis Ende Juni 2020 auszusprechen, damit Planungssicherheit entsteht. Bei Kurzarbeit stockt die Stadt den Lohn auf 95 Prozent auf. Das kritisierten FDP und AfD.