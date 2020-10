Mehr Sicherheit für Radfahrer in Jena-Saale-Holzland angemahnt

Schlöben. Bei der dritten „Begegnung im Grünen“ in Schlöben wurden Defizite für Radler auf den Straßen in der Region aufgezeigt

Radfahren macht Spaß, ist zeitgemäß und eine echte Alternative zum Auto, auch wenn man aus dem Umland täglich nach Jena pendelt. Dieses Fazit zogen die Teilnehmer bei der dritten „Begegnung im Grünen“ im Schlöbener Pfarrgarten.

Die Kehrseite der Medaille: Bei der Fahrradtour von Jena-Lobeda bis nach Schlöben stellte die kleine Gruppe, der auch Lutz Jacob vom Radverkehrsbeirat in Jena und ADFC-Vorsitzende Barbara Albrethsen-Keck angehörten, teils erhebliche Defizite bei der vorhandenen Infrastruktur fest, insbesondere, was die Sicherheit für Radfahrer betrifft. Gerade auf der Tour von Ilmnitz nach Schlöben fühlten sich viele der Radfahrer unsicher, weil man sich stets die Straße mit Autofahrern teilen musste.

So war man sich einig, dass angesichts des stark zunehmenden Radverkehrs schnell etwas geschehen müsse, um die Sicherheit zu erhöhen, zumal immer öfter auch Kinder und Jugendliche mit dem Rad auf Landstraßen unterwegs seien. So wollen sich jetzt die Bündnisgrünen in Jena dafür einsetzen, dass die Umlandgemeinden gemeinsam mit der Stadt Jena ein Radverkehrskonzept erarbeiten. Baustellen gibt es viele: So ist die Straße von Schlöben nach Schöngleina sehr kurvenreich und unübersichtlich, auch für die Landesstraße zwischen Schlöben und Ilmnitz wünschen sich die Radfahrer in Schlöben eine sichere Lösung für den Radverkehr.

Wie wichtig der Bau von sicheren Radwegen ist, zeigte Schlöbens Bürgermeister Hans-Peter Perschke auf. Demnach haben sich allein in Schlöben in diesem Jahr etwa 100 Bürger ein Pedelec oder E-Bike zugelegt. „Der Wille zum Umsteigen ist tatsächlich nicht nur bei den besonders Sportlichen da“, betonte der Bürgermeister.