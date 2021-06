Mehr Vertrauen ins Kind

Jördis Bachmann zu Schullandschaft und Gelassenheit.

Eltern, die eine Schulauswahl für das Jahr 2021/22 treffen mussten, sind mehrfach gebeutelt in Jena. Zum einen durch das neue Thüringer Schulgesetz, zum anderen durch die Pandemie. Konnten sich normalerweise Eltern beim Tag der offenen Tür in den Schulen über Konzepte informieren und Schulgebäude ansehen, war dies diesmal nicht möglich. Digitale Schulvorstellungen gab es sicher, und doch ist es anders, wenn man vor Ort sein kann. Doch wozu auch eine Konzeptschule auswählen, wenn man nach dem neuen Thüringer Schulgesetz ohnehin die nächstgelegene Schule zugewiesen bekommt?

Es existiert aber noch eine andere Seite: Natürlich wünscht man sich für das Kind das Beste – und was das Beste ist, das entscheiden die Eltern. Das fängt bereits im Kindergarten an: Waldkindergarten oder zweisprachig? Die vielfältige Bildungslandschaft befürworte ich uneingeschränkt, und auch ich halte die von Jena geforderte Öffnungsklausel für wichtig. Aber ich plädiere für Vertrauen in die Kinder. Auch wenn es schwer ist, Gelassenheit zu wahren. Jenas Schullandschaft ist sehr gut. Wie Jörg Vogel (SPD) es ausdrückte, es gibt keine Milieu-Schulen. Eltern, die gerade mit einer Ablehnung an der Wunschschule hadern, möchte ich Mut machen: Ihr Kind wird sich sicher auch an einer anderen Schule gut entwickeln und ebenso gut gefördert. Es wird sicher Freunde finden und seinen Weg machen.