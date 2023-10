Mehrere Baustellen parallel: Straßensperrung in Jena wirkt sich auf Schulweg aus

Jena. Im Jenaer Norden wird eine vielbefahrene Straße saniert. Das führt für Schüler, aber auch für Supermarkt-Kunden und Busfahrer zu Veränderungen.

Ab Montag mit dem Ende der Herbstferien ist morgens mit erheblichen Verkehrsbehinderungen rund um die Grundschule am Rautal und dem Carl-Zeiss-Gymnasium in Jena-Nord zu rechnen. Grund ist die Vollsperrung der Rautal-Straße zwischen der Kaufland-Liefereinfahrt und der Einmündung zur Straße Am Heiligenberg, die bereits in den Ferien begonnen hatte.

In diesem Straßenabschnitt wird laut Stadtverwaltung bis Ende Oktober die Fahrbahnoberfläche komplett erneuert. Pkw, die aus Richtung Closewitz oder vom Jägerberg kommen, müssen einen Umweg über die Closewitzer Straße und Schützenhofstraße nehmen.

Zweite Baustelle führt ebenfalls zu Verkehrseinschränkungen

Zu beachten ist, dass auch die Naumburger Straße zwischen der Kreuzung zur Altenburger Straße und der Einmündung der Zitzmannstraße stadtauswärts wegen Arbeiten an der Straßenbahn-Haltestelle Stifterstraße gesperrt ist. Stadteinwärts steht der Straßenabschnitt für den Autoverkehr offen.

Im aktuellen Bauabschnitt ist die Zufahrt zum Kaufland-Parkplatz nur noch über die Erich-Kuithan-Straße aus Richtung Zitzmannstraße möglich. Über den Parkplatz des Einkaufsmarktes führt auch die Fußweg-Ausweichroute für Grundschüler auf dem Weg zur Rautal-Schule.

Busverkehr von Sperrung ebenfalls betroffen: Nicht jeder Fahrer hat es gewusst

Die Sperrung der Rautalstraße führt auch zu Änderungen für den Busverkehr. Die Haltestelle in der Erich-Kuithan-Straße wird derzeit weder von den Stadtbussen noch von den Überlandlinien angefahren. Bis zu allen Fahrern hatte sich das offenbar nicht herumgesprochen. Am Freitagmorgen verirrte sich ein Bus in Richtung Busbahnhof trotz Vorabbeschilderung in die Baustelle. Da auch die Weiterfahrt im Schreckenbachweg nicht möglich war, setzte der Fahrer zum Wendemanöver an der Einfahrt zum Schreckenbachweg an und touchierte beim Herausfahren ein Verkehrsschild.

