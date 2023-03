Die Polizei in Jena hat Ermittlungen zu mehreren Einbrüchen in Uni-Gebäude aufgenommen. (Symbolbild).

Mehrere Einbrüche in Jenaer Uni-Gebäude - Per Haftbefehl gesuchter Mann festgenommen

Jena. In Jena wurde in mehrere Gebäude der Universität eingebrochen und ein per Haftbefehl gesuchter Mann hat sich praktisch selbst gestellt. Die Polizeimeldungen.

Am Donnerstag beschädigte in der Zeit von 5 bis 19 Uhr ein unbekannter Autofahrer einen in der Löbstedter Straße parkenden Skoda. Der Verursacher verließ laut Polizei, nachdem er den Schaden verursachte, die Unfallstelle pflichtwidrig. Zeugen, welche im benannten Zeitraum einen Unfall bemerkt haben oder sonst Hinweise zum Geschehen machen können werden gebeten sich bei der Polizei Jena unter 03641 810 oder per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de zu wenden.

Scheibe eingeschlagen

Wie am Donnerstagmittag bekannt wurde, haben Unbekannte bei einem Skoda die rechte Seitenscheibe eingeschlagen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde aus dem Fahrzeuginneren nichts entwendet. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Per Haftbefehl gesuchter Mann festgenommen

Mehr unfreiwillig als freiwillig gestellt, hat sich am Donnerstagabend ein 48-Jähriger, welcher per Haftbefehl gesucht wurde. Laut Polizei traf der Mann am Bahnhof Paradies auf zwei Jugendliche und es entwickelte sich ein Streit. In dessen Verlauf drohten die Jugendlichen dem Mann mit einer Stichwaffe, ohne diese zu zeigen oder gar zu benutzen. Aufgrund dessen bat der 48-Jährige um Hilfe, woraufhin ein Zeuge die Polizei informierte. Die zwei Jugendlichen erhielten eine Anzeige wegen Bedrohung. Bei der Durchsuchung konnte kein gefährlicher Gegenstand gefunden werden. Bei der Prüfung des 48-Jährigen stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag, der vollstreckt wurde. Am Freitag kam der Mann in eine JVA.

Uni-Gebäude von Einbrechern heimgesucht

Am Donnerstag wurden der Polizei mehrere Einbrüche in Gebäude der Universität am Ernst-Abbe-Platz, Carl-Zeiss-Platz sowie Am Steiger gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei sei nichts entwendet worden. In allen vier Gebäuden seien mehrere Räume sowie Spinde durchwühlt worden. Die Polizei habe Ermittlungen aufgenommen.

