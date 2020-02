Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mehrere Fahrzeuge und Mülltonnen in Brand geraten: über 25.000 Euro Sachschaden

Am Donnerstag, in den frühen Morgenstunden, kam es in Jena und im Saale-Holzland Kreis zu verschiedenen Brandstraftaten. Gegen 02:00 Uhr war ein Fahrzeug aus bisher ungeklärter Ursache in Ruttersdorf in Brand geraten. Das Auto wurde dabei völlig zerstört. Auch der benachbarte Ford wurde in Mitleidenschaft gezogen. Der Eigentümer hatte bei den Löschversuchen eine Rauchgasvergiftung erlitten und musste sich in medizinische Betreuung geben.

Brand verursacht über 25.000 Euro Sachschaden

In Jena waren weitere Fahrzeuge in Brand geraten. In der Seidelstraße brannten gleich zwei Fahrzeuge der Marken Smart und Ford vollständig aus. Auch hier ist derzeit noch nicht bekannt, wie es zum Ausbruch des Feuers kommen konnte, teilte die Polizei mit. Die Flammen griffen auf ein nebenstehendes Gebäude über und verursachten Schäden an der Fassade, der Verglasung und an der Dämmung des Objektes. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 25.000 Euro.

Auch Mülltonnen blieben von Übergriffen nicht verschont

Auch Mülltonnen blieben von den Übergriffen nicht verschont. Gleich drei Mal musste die Feuerwehr ausrücken. Innerhalb kürzester Zeit brannten in der Karl-Liebknecht-Straße, der Friedrich-Engels-Straße und der Gustav-Fischer-Straße in Jena jeweils eine 1100-Liter Mülltonne komplett aus. Durch die Kriminalpolizei wurden die Ermittlungen zur Brandursache in allen Fällen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Jena unter 03641 - 810 zu melden.

