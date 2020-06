Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mehrere Grafitti am Stadion - Polizei stoppt Fahrt ohne Fahrerlaubnis

Grafitti am Stadion

Unmutsbekundungen vollzogen Unbekannte laut Polizei am vergangenen Wochenende im Stadion in Jena. Wie am Sonntagmorgen der Polizei gemeldet wurde, haben unbekannte Täter im Bereich des Stadions in der Oberaue mehrere Graffiti angebracht. Insgesamt sieben Stück in einer Größe von 5x3 Meter zählte der Platzwart. Der oder die Täter mussten über Zäune klettern, um die Schriftzüge in hell- und dunkelblauer Farbe anzubringen.

Ohne Fahrerlaubnis aber mit Drogen unterwegs

Ein 36-Jähriger wurde am Sonntagabend in der Naumburger Straße in Jena einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der junge Mann war mit seinem Kleinkraftrad unterwegs, als er durch die Polizeibeamten gestoppt wurde. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Jenaer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Weiterhin war ein durchgeführter Drogentest positiv. Mit dem Fahrzeugführer wurde eine Blutentnahme durchgeführt, der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und Anzeige gegen den Mann erstattet.

