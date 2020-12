Mehrere Keller in Kahla aufgebrochen

Kahla. In einem Wohnblock in der Ernst-Thälmann-Straße 38a in Kahla haben Unbekannte acht Kellerboxen aufgehebelt. Der genaue Beuteschaden ist nach Polizeiangaben noch unklar, da noch nicht alle Geschädigten erreicht werden konnten. Aus einem Keller fehlt ein markenloses gelbes Mountainbike. Der Tatzeitraum könnte jedoch schon mehrere Wochen zurückliegen. (red)