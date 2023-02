Mehrere Fälle von Scharlach sind an der Grundschule „Saaletalblick“ in Orlamünde aufgetreten.

Mehrere Scharlach-Fälle an Grundschule Orlamünde

Mehrere Fälle von Scharlach sind in den vergangenen Wochen an der Grundschule „Saaletalblick“ in Orlamünde aufgetreten.

Wie das Landratsamt des Saale-Holzland-Kreises jetzt auf Anfrage dieser Zeitung mitteilte, wurde der erste Fall dem Gesundheitsamt am 23. Januar gemeldet, der vorerst letzte am 3. Februar. Betroffen gewesen seien insgesamt acht Kinder im Alter zwischen sieben und zehn Jahren.

Wie Schulleiterin Margit Löser sagt, haben alle Kinder die Erkrankung weitestgehend gut überstanden. Allerdings würden als Nachwirkung noch Atemwegsbeschwerden auftreten.

Die Schule hatte Eltern und Besucher unter anderem über einen Aushang an der Tür über die Scharlach-Fälle informiert.