Mehrere Schmierereien in Jena - gefährlicher Spielplatz in Camburg

Mehrere Graffiti in Jena

Am Dienstag gingen drei Meldungen über frisch gesprühte Graffiti im Stadtzentrum von Jena ein. So hinterließen die Unbekannten Täter in der Brauhofstraße einen etwa 4 Meter x 1,8 Meter großen Schriftzug in schwarzer Farbe. In der Schlossgasse konnten an einer Hofmauer gleich zwei lilafarbene bzw. in gelb/lila Schriftzüge im Ausmaß von 2 Meter x 70 cm bzw. 50 cm x 20 cm festgestellt werden. Auch hier sind die Täter noch unbekannt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei Jena unter 03641 - 810 entgegen.

Gefährlicher Spielplatz

Ein Mitarbeiter des Zementwerks in Dorndorf-Steudnitz informierte Dienstagabend die Polizei, da sich zwei Jugendliche auf dem Betriebsgelände aufhielten. Die beiden Jungen (12 und 15 Jahre) hatten das Gelände augenscheinlich als Spielplatz genutzt, was äußerst gefährlich war. Nach der Anzeige wegen Hausfriedensbruch, konnten die beiden Jugendlichen ihren Eltern übergeben werden.

Grünschnitt abgebrannt

Die Camburger Feuerwehr löschte am Dienstagabend einen Brand auf dem Platz zur Lagerung von Grünschnitt gelöscht. Mitgeteilt hatte dies ein Anwohner. Unbekannte hatten den Grünschnitthaufen, welcher bereits seit ca. sechs Monaten dort lag, auf unbekannte Weise in Brand gesetzt. Eine Selbstentzündung konnte ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Weitere Meldungen der Polizei für Ostthüringen