August 2016: Als Neonazis durchs Damenviertel marschieren, ist die Trennung zwischen Gut und Böse eindeutig. Doch wie grenzt man sich auf der Arbeit gegenüber Rechtsradikalen ab? Eine linke Recherchegruppe ging in dieser Woche mit dem Vorwurf an die Öffentlichkeit, ein Unternehmen der Stadtwerke-Gruppe beschäftige Neonazis.

Jena. Eine Gruppe ging mit dem Vorwurf an die Öffentlichkeit, ein Unternehmen der Stadtwerke-Gruppe beschäftige Rechtsradikale. Dort hat man reagiert.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mein Kollege, der Neonazi

Naturgemäß sind die Trennlinien bei Demonstrationen scharf gezogen: Zwischen Gut und Böse, zwischen einem Akteur der Zivilgesellschaft und einem Rechtsradikalen. Und im Alltag? Auf der Arbeit etwa? Mein Kollege, der Neonazi? Eine Recherchegruppe, die sich mit rechten Strukturen in Jena und Umgebung beschäftigt, kritisierte in dieser Woche, dass in einem städtischen Betrieb zwei Neonazis beschäftigt würden. Die Stadtwerke haben sehr schnell reagiert.

Nennen wir den jungen Mann Ronny. Sein Instagram-Profil ist ähnlich aufregend wie der Diebstahl eines Hühnereis. Und doch finden sich jede Menge Hinweise, die auf eine rechte Gesinnung deuten: Mal posiert er mit einem T-Shirt mit der Aufschrift „Blut und Ehre” und einem Hakenkreuz vor einem Spiegel, mal postet er mit nackter Brust ein Selfie, weshalb die tätowierte Schwarze Sonne zu sehen ist, ein okkultistisches Symbol der nationalsozialistischen Schutzstaffel. Ronny lehnt Parteistrukturen ab, sieht sich als „Autonomer Nationalist“. Er wird bei rechten Demonstrationen gesehen, nimmt an dem Nazi-Festival „Tage der nationalen Bewegung“ in Themar teil. Und. Und. Und. Die Liste ist lang.

Ein politischer Ziehsohn Wohllebens

Dass der junge Mann aus dem Weimarer Land überhaupt ins Visier der Recherchegruppe gerät, hängt mit seinem Arbeitgeber zusammen: der ASI Anlagen, Service, Instandhaltung GmbH, einer Tochter der Stadtwerke-Gruppe Jena. Das könne auch kein Zufall sein, findet die Antifaschistische Aktion, deren Mitglieder anonym bleiben wollen: Sie verweisen auf einen anderen Mitarbeiter bei der ASI, nennen wir ihn Holger, der einer der politischen Ziehsöhne des NSU-Helfers Ralf Wohllebens gewesen sei.

Wohlleben war seit Mitte der 1990er Jahre einer der führenden Neonazis im Freistaat, Parteisoldat, Veranstalter des Rechtsrock-Festivals „Fest der Völker“ und mehr. „Da ASI zur ,Stadtwerke Jena Gruppe’ gehört, gilt dort das Selbstverständnis der Stadtwerke, in dem sich klar gegen Rechtsextremismus positioniert wird“, sagt die Recherchegruppe.

Stadtwerke haben keinen Platz für Extremismus

Beide Männer arbeiten nicht mehr bei der GmbH. „In einem Fall endete die Tätigkeit bereits vor rund zwei Jahren. In einem anderen Fall gab es eine Tätigkeit als Leiharbeiter. Auch die wurde beendet“, sagt der Sprecher der Stadtwerke, Stefan Dreising. Und er erinnert an das Selbstverständnis der Firma: „Die Stadtwerke Jena und ihre Unternehmen haben keinen Platz für Extremismus. Diskriminierendes sowie rechtswidriges Verhalten jeglicher Art hat in unserer Unternehmenskultur keinen Platz. Dies wird auch durch zahlreiche Projekte, Preise und Vereinsunterstützungen immer wieder deutlich, die eine offene und bunte Gesellschaft unterstützen.“ Eine Vielfalt, die sich auch innerhalb der Beschäftigten zu finden sei: Insgesamt arbeiteten Menschen aus etwa 20 Nationen bei den Unternehmen der Stadtwerke.

Doch wie geht man als Unternehmen vor, sollte man mit derartigen Vorwürfen konfrontiert werden? „Bei Bekanntwerden solcher Vorwürfe wird ein Gespräch mit den entsprechenden Personen gesucht. Die möglichen arbeitsrechtlichen Schritte werden geprüft und wenn möglich umgesetzt. Dabei werden die Rahmenbedingungen des Arbeitsrechts berücksichtigt“, sagt Dreising.

Quent: Öffentliche Betriebe haben eine besondere Verantwortung

Wie sollen öffentliche Arbeitgeber in vergleichbaren Fällen reagieren? Diese Frage ging auch an Jenas OB Thomas Nitzsche (FDP). Er ist oberster Dienstherr der Stadtverwaltung. Eine Antwort blieb aus.

Der Rechtsextremismusforscher und Direktor des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft (IDZ) in Jena, Matthias Quent, warnt davor, derartige Beschäftigungsverhältnisse zu bagatellisieren. Gerade öffentliche Betriebe hätten eine besondere Verantwortung und Vorbildfunktion für das Gemeinwesen. Arbeitgeber sollten daher die dienstrechtlichen Möglichkeiten dafür prüfen, Rechtsextremisten zu entlassen. Diese bestünden in der Regel vor allem dann, wenn diese auch während der Arbeitszeit Propaganda und Diskriminierung betreiben würden.

„Darüber hinaus ist es aus meiner Sicht keinem Kunden zumutbar, in ihren Wohnungen und ihrem Wohnumfeld mit Neonazis konfrontiert zu werden. In Zeiten von Rechtsterrorismus und rechter Gewalt können gerade Betroffene von Rassismus und Diskriminierung dadurch empfindlich in ihrem heimischen Sicherheitsempfinden gestört werden“, sagt Quent.

Arbeitgeber sollten zudem unbedingt verhindern, dass Rechtsextreme Zugang zu privaten Informationen haben, da die Gefahr bestehe, „dass diese missbräuchlich verwendet und weitergegeben werden, etwa für sogenannte Todeslisten“.

VW musste Neonazi weiterbeschäftigen

Dass es nicht einfach ist, einem Neonazi zu kündigen, dafür gibt es auch prominente Beispiele: Volkswagen hat 2018 einem Mitarbeiter gekündigt, weil dieser durch rechtsextreme Parolen auf Mallorca aufgefallen war. Zu Unrecht, wie das Landesarbeitsgericht in Braunschweig befand. „Was der Mann in seiner Freizeit auch getan haben könnte, es stellt keinen Verstoß gegen seine Pflichten als Arbeitnehmer dar“, zitierte die Braunschweiger Zeitung das Gericht. Mit einem Vergleich endete das Verfahren jetzt im März: VW darf einen Werker nur deshalb, weil der in seiner Freizeit als mutmaßlicher Neonazi Schlagzeilen schreibt, nicht entlassen. Aber das Unternehmen darf ihm nun Geld überweisen, damit er freiwillig auf seinen Arbeitsplatz verzichtet.

Ehemaliger Jenaer Student Ludwig Hahn: Ein Synonym für den Schrecken des Naziterrors

Wenn Jenaer Bürger sich gegen die Verharmlosung stemmen