Meine Kinder? Hab ich vergessen! Ein Kommentar über Mütter und Jenas neue Theaterhaus-Spielzeit

Was ist, wenn ich das Kind nicht hätte? Theater darf (oder muss?) provokant sein, Tabus brechen, findet Redakteurin Jördis Bachmann.

Zweifachmama Jördis Bachmann grübelt darüber nach, wie es wäre, eine neue Identität anzunehmen.

Nein, ich schreibe nicht über Kinder und den Kindertag, auch wenn es ein wichtiges Thema wäre, weil die Geburtenzahlen so weit eingebrochen sind, dass in Jena Kindergärten geschlossen werden sollen, die irgendwann vermutlich fehlen werden, wenn wieder mehr Kinder geboren werden. Auch wenn es insgesamt viel mehr um Kinder gehen sollte. Auch wenn man ihnen generell viel öfter zuhören sollte. Über all das schreibe ich nicht. Ich schreibe stattdessen über Mütter.

Schauspielerin Pina Bergemann präsentiert in der neuen Theaterhaus-Spielzeit ein Stück über eine Frau, die nach einem Unfall scheinbar eine Amnesie erleidet und sich danach für eine neue Identität entscheidet – jenseits ihrer Rolle als Mutter… Kinder, ich liebe euch! Und vergessen würde ich euch nie, – aber das Stück spricht mich an. Theater darf (oder muss?) provokant sein, Tabus brechen. Und es ist manchmal ein Ort, an dem man sich genau deshalb verstanden fühlt. Ich hoffe, die Zeit und die Muse zu finden, diese und gern auch weitere Inszenierungen zu besuchen.

Zum Eröffnungsstück der Kulturarena hatten wir die Kinder mitgenommen: „Was ist Sex“, fragte mich mein Sechsjähriger an einer Stelle, in der es eben darum ging. Die umsitzenden Zuschauer lachten. Die Zehnjährige rollte voll kindlichem Stolz über ihren Wissensvorsprung die Augen. Ich vertröstete ihn auf später. Der Abend war schön, doch ganz entspannt war es eben nicht. Schließlich wusste ich ja, dass noch ein Aufklärungsgespräch auf mich wartete.

„Die Entführung der Amygdala“, so der Titel von Bergemanns neuem Stück, werde ich ohne Kinder besuchen, und mich hoffentlich wunderbar verstanden fühlen. Ich hoffe, alle Eltern hatten einen wunderbaren Kindertag.