Meine Meinung: Achtung, Großstadt!

Thorsten Büker über eine Meldung, die erdet.

Natürlich: Wer Jena als eine Großstadt preist, tut dies häufig ironisch oder gar spöttisch. Vielleicht liegt es daran, dass die Definition auf eine Statistikkonferenz aus dem Jahr 1887 zurückgeht. Dass diese kleinste Großstadt bisweilen verschlafen wirkt, besorgt den Rest. In unserer heutigen Ausgabe ist alles anders: Klimaproteste in luftiger Höhe, glückliche Aktionäre beim Jenoptik-Konzern, ein spannender Prozess und eine Diskussion über Jenas Skyline. Wenn das keine großstädtischen Themen sind, dann weiß ich es nicht. Manchmal wird man davon geblendet, verfällt der Überheblichkeit, was zumindest für Politiker gefährlich sein dürfte. Ich mag schon deshalb Termine im Landkreis: Sie sorgen für die angemessene Erdung.

Eine Pressemitteilung passte allerdings gar nicht zum Thema: Wie schärfe ich ein Sensenblatt? Der Kurs vermittelt die regional unterschiedlichen Dengelarten mit flachem Amboss, spitzem Amboss, Feldamboss, Schlagdengler und Dengelapparat. Dass man allerdings einen Gehörschutz tragen muss, ist offenbar ein sehr großstädtischer Ansatz.