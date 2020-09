Meine Meinung: Alle sind unzufrieden

Heinrich Moritz Freiherr von Berlepsch: Immerhin böte der vollständige Name die Aussicht auf ein überlanges Straßenschild. Dass nun eine abgespeckte Variante zur Diskussion steht, ändert nichts an der Tatsache, dass Jena doch eine dörfliche Großstadt ist.

So geht es um den Spagat, einen Ritter des Deutschen Ordens oder einen ehemaligen Sklaven, der als erster bekannter Philosoph und Rechtswissenschaftler afrikanischer Herkunft Geschichte schrieb, zum Namenspatron zu küren.

So liegt ein Vorschlag auf dem Tisch, der ein buntes Sammelsurium ist und so gar nicht zum Philosophenviertel passen will, was vis-à-vis zu finden ist. Ja, und auch der Wunsch nach mehr Frauennamen wird berücksichtigt, denn von 1000 Straßen in dieser Stadt sind nur 25 nach Frauen benannt. Aber warum zum Beispiel muss es ausgerechnet Christiane Vulpius sein, die in Jena und Zwätzen doch eher marginale Spuren hinterlassen haben dürfte?

Der Kulturausschuss will keine Konfrontation mit dem Ortsteilrat und doch treten die possenhaften Züge dieser Diskussion immer deutlicher hervor. Am Ende tritt das ein, was ein kluger französischer Politiker einmal gesagt hat: Ein Kompromiss ist dann vollkommen, wenn alle unzufrieden sind.

Schade, dass man nicht die Familien fragen kann, die dort später einmal wohnen werden.

Komplizierte Suche nach Straßennamen für Jenas „Am Oelste“