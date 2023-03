Meine Meinung: Beim Klima hadert Jenas Stadtrat mit den Menschen

Thorsten Büker über einen großen Showdown am Mittwoch.

Ausgedruckt und aneinandergereiht dürften die mehr als 30 Änderungsanträge zum Klimaaktionsplan ein paar stattliche Meter lang sein: So ist das, wenn Klimakleber und Autonarren aufeinander treffen. Das ist populistisch, gewiss. Gelassener geht es zwischen den Polen zu.

Thorsten Büker Foto: Sascha Fromm

Unabhängig von der existenziellen Krise als Folge des Klimawandels geht es an diesem Mittwoch auch um die Glaubwürdigkeit von partizipativen Prozessen in der Stadt: Der Maßnahmenkatalog ist ja nicht vom Himmel gefallen, sondern in sechs Arbeitskreistreffen, sieben Themenwerkstätten, zwei Bürgerveranstaltungen und mit einer Online-Ideenkarte erarbeitet worden. Von denjenigen, die berufsbedingt damit zu tun haben und bei der Stadtverwaltung in Lohn und Brot stehen, ganz zu schweigen. Und jetzt kommt die Stadtpolitik daher und will das ganze Unterfangen mit mehr als 30 Änderungsanträgen fluten, obwohl der Entwurf schon ein Kompromiss sein dürfte. Das nennt man Eskalation.

Da kann man schon ins Grübeln geraten: Über den Stellenwert der Bürgerbeteiligung zum Beispiel.