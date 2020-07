Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Das Gute liegt oft nah

Jeder Urlaub hat ein Ende, so auch meiner am Sonntag. Also hieß es, am Sonntag über die Autobahnen gen Jena zurück zu rauschen. Und ich hatte freie Fahrt, was nun wirklich nicht oft vorkommt. Dafür dürfte aber so mancher der mir entgegen kommenden Autofahrer ins Schwitzen geraten sein. Denn da gab es manchen Stau. Kein Wunder, hatten die Ferien doch in Thüringen begonnen. Und so sah ich auch viele J-Kennzeichen. Ja, die Ostsee ist ein Renner in der Ferienzeit geblieben.

Waren es zu DDR-Zeiten Ferienheime des FDGB – und wenn man jemanden kannte, auch bescheidene Privatunterkünfte –, so sind es heute vor allem Ferienhäuser und -wohnungen, die an der Küste warten. Aber in der Coronazeit ist das mit dem Warten wohl auch nicht ganz korrekt. Denn die sind zumeist ausgebucht, weil nach den Auflagen-Lockerungen für Corona ein Sturm auf die Unterkünfte einsetzte. Berechtigt! Denn an der Ostsee lässt es sich nach wie vor gut urlauben.

Deutschland hat wunderschöne Ferienziele. Man muss nicht in ferne Lande ziehen, zumal man dort immer noch auf die Nase fallen kann, wenn Flüge ausfallen. Ja, man kann sogar in Jena Urlaub machen. Wie wär’s mit Wandern auf den Jenaer Bergen oder mit Museen, die man sonst vielleicht nie besucht? Nur Mut für Urlaubserlebnisse in heimischen Gefilden!