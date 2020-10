Meine Meinung: Das ist ja die Höhe!

Die Pläne für drei Hochhäuser am Eichplatz stoßen auf überraschend großes Desinteresse in der Bevölkerung. Auch auf die Gefahr hin, dass dem ein oder anderen Leser jetzt vor Langeweile die Zeitung aus der Hand fällt, sei dies berichtet: Großmannssucht, Erhabenheit und Reichtum werden durch extreme Raumhöhen auf keinen Fall zur Schau gestellt.

Gestern konnte der städtische Projektverantwortliche Martin Fischer einem Leser auf dem kurzen Dienstweg helfen. Der Leser hatte sich über die Höhenangaben in der Projektbeschreibung gewundert. Sie schienen ihm nicht so recht zu den Geschossangaben zu passen. So ist über das größte der drei Hochhäuser bekannt, dass es mit 66 Metern nicht einmal halb so hoch ist wie der Uni-Turm mit 144 Metern.

Weil der Turm 29 Obergeschosse besitzt, wäre die Hälfte nach Adam Riese 14,5. Tatsächlich hat der Neubau aber 20 Etagen. Des Rätsels Lösung, so Martin Fischer: Die Geschosshöhen sind deutlich niedriger als im Uni-Turm, der sehr hohe Räume besitzt.

Unsere Schöner-Wohnen-Abteilung sagt dazu: Für Wohnungen und Büros reichen knapp drei Meter locker. Das ist schon Oberklasse. Ein Spiegelsaal wie im „Bären“ oder ein Herkulessalon wie auf Schloss Versailles könnte unter diesen Umständen freilich lächerlich aussehen. Also aufpassen!