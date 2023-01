Meine Meinung: Dem Jenaer Klimaaktionsplan fehlt die Aktion

Eine der großen Radfahrerdemos des vergangenen Jahres: Gemessen an der Teilnehmerzahl ist das Ergebnis im Klimaaktionsplan für Radfahrer eher mau.

„Wo sind die Radwege?“: Thomas Beier vermisst Konkretes im Klimaaktionsplan der Stadt.

Der Klimaaktionsplan der Stadt ist schon eine Zumutung. Wieso muss dieser Plan aus 261 Seiten bestehen und dazu aus einem Bericht mit 100 weiteren Seiten? Das kann doch niemand erfassen. Vor allem fehlt dem Plan die Konkretheit, sieht man mal vom Druck auf den Autoverkehr ab.

Die Schlüsselworte „Fahrrad“, „Radweg“ oder „Fahrradständern“ kommen in den mehr als 70 Steckbriefen zum Beispiel nicht vor. Mit der Tastenkombination Strg + f kann das jeder selbst testen. Stattdessen wird von der „Verbesserung der Fuß- und Radverkehrsinfrastruktur“ als „Leitmaßnahme“ in zwei bis fünf Jahren gesprochen. Aber wo sind die neuen Radwege? Am Lobedaer Goldbergtunnel ist noch nichts für die beschlossene Verbreiterung passiert. Und die 2021 für den Holzmarkt angekündigten Fahrradständer sind auch nicht da. Stattdessen wird im Klimaaktionsplan auf die Fertigstellung des Radverkehrsplans nächsten Sommer und das Fußverkehrskonzept verwiesen.

Jena muss aufhören, immer mehr Konzepte zu schreiben, sondern einfach machen. Dafür müsste mal jemand eine Petition schreiben!