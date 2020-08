Meine Meinung: Denken allein reicht nicht

Die Mahnung ist ehrenwert: Bei Wohnbebauungen müsse man die „Infrastruktur mitdenken“. Das sagte Jenas CDU-Chef Guntram Wothly, als er am Sonnabend mit Parteifreunden – angereist per Miet-E-Motorroller des Nahverkehrs – im Ortsteil Münchenroda vorsprach. Die Unioner wollten sich vor Ort anschauen, wie sich Jenas Wohnbauflächenkonzept verwirklichen lässt. Da kann man sich leicht einig sein: Was nützt das Haus in der Traumlandschaft, wenn etwa die Nahverkehrsanbindung nicht so dolle ist!?

Dieser Gedanke hat in der Chef-Etage des Nahverkehrs sogar eine Rolle gespielt bei der Anschaffung der Miet-E-Roller: Das ist zwar keine Generallösung für dörfliche Ortsteile, aber eine Linderung des Problems. Infrastruktur „mitdenken“ heißt aber nicht unbedingt, sie „vorher zu realisieren“.

Die Bewohner des Zwätzener „Himmelreichs“ könnten dazu einige Strophen singen. Die Straßenbahnanbindung ist dort vor 20 Jahren versprochen worden und noch in weiter Ferne. Nicht mal einen Himmelreich-Bus wird’s jetzt geben.

Wothlys Mobilfunk-Anbieter konnte ihm am Samstag übrigens in Münchenroda kein genügend starkes Netz anbieten, um per Smartphone den E-Roller zu starten. Er musste bei seinem Vize Uwe Feige als Sozius aufsteigen. Auch die Mobilfunk-Infrastruktur ist eben noch ausbaufähig.

Münchenroda kann sich fast verdoppeln