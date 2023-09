Wilde Tiere und Menschen: Auf die Baustelle der Ernst-Abbe-Bibliothek am Engelplatz hatte sich im April ein Fuchs verirrt. Juliane Lukas und Annett Stückrad hatten das Tier gemeinsam mit Architekt Stefan Rabe gerettet.

Meine Meinung: Die Angst vorm wilden Tier in Jena

Jördis Bachmann über Stadträte, Bären, Löwen und Füchse

Ob die „Stadtverwaltung in Jena spezielle Verfahren“ habe, um „zwischen Wildschweinen und großen Raubtieren“, zu unterscheiden, fragte FDP-Stadtrat Stefan Beyer und erreicht zumindest ein Ziel: Aufmerksamkeit. Er wünschte sich eine „ausführliche Antwort“ dazu. Also wird Arbeitszeit in der Verwaltung aufgebracht, um den tiefen Abgrund der offenen Fragen mit Antworten zuzuschütten.

Die kleine Anfrage bietet jede Menge Stoff für spannende Themen. Beispielsweise: Wie entstehen Medienhypes? Wer kann den wahren Inhalt der unzähligen verkrisselten, unterbelichteten Videos auf Social Media deuten? Was ist digitale Bildforensik? Gibt es keine dummen Fragen? Oder: Hat die Stadtverwaltung spezielle Verfahren, um Stadträte der FDP von Stadträten anderer Fraktionen zu unterschieden?

Doch klar, beim Umgang mit Wildtieren scheint es tatsächlich immer wieder Unklarheiten zu geben. Die Wildnis ist beängstigend und in ihrer Angst werden Menschen schnell selbst wild. Nachdem im Jahr 1835 der letzte Bär erschossen wurde, verirrte sich Bruno 2006 versehentlich auf deutschen Boden. Jetzt steht er ausgestopft im Münchner Museum. Wäre in Berlin tatsächlich ein Löwe aufgetaucht, hätte man ihn vermutlich direkt ins Berliner Museum verfrachtet.

In Jena geht es da tatsächlich eher um Wildschweine oder Füchse. Als im Sommer ein Fuchs auf der Baustelle der neuen Ernst-Abbe-Bibliothek auftauchte, konnten sowohl die Mitarbeiter der Feuerwehr als auch des Stadtforstes das Tier sofort ohne spezielle Verfahren als Fuchs identifizieren. Auch die Bauarbeiter waren dazu in der Lage. Am Ende waren es jedoch die beiden unermüdlichen Tierschützerinnen Juliane Lukas und Annett Stückrad, die den Fuchs befreiten – ehrenamtlich und angstfrei.