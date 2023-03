Meine Meinung: Die Form folgt der Funktion

Jördis Bachmann ist Redakteurin in der Lokalredaktion Jena.

Jördis Bachmann über Denkmalschutz und Sanierungen.

Manchmal sind es die Fledermäuse oder die Zauneidechsen, die ein Bauprojekt lahmlegen – Artenschutz vor Investoren-Interessen. Diesmal sind es die Klinkersteine, die ein Sanierungsprojekt verzögern – Denkmalschutz vor kostengünstiger Dämmung.

Bei der Jenaer Baugenossenschaft spricht man von Verzweiflung und Kosten, die letztlich auf Mieter umgelegt werden müssten, folge man den Vorgaben der Denkmalbehörden. Diese wiederum wollen historische Bausubstanz schützen. Was Schreiter und Schlag als Architekten der Gebäude dazu sagen würden!? Täten es vielleicht auch Retro-Klinker?

Form folgt der Funktion

Vielleicht wäre solch ein Rechtsstreit in einer anderen Stadt kaum interessant, doch bei dem umkämpften Jenaer Wohnungsmarkt schmerzt es, dass Gebäude länger leer stehen als nötig. Schreiter und Schlag waren in Bauhaus-Ära tätig. Form follows function (Form folgt der Funktion) war ein Bauhaus-Slogan.

Beim Blick in den Spiegel wird mir der Zusammenhang von Form und zugehöriger Funktion schnell klar. Jedes Fältchen erzählt detailreich Geschichten – so ist es mit den Klinkersteinen vermutlich auch.

