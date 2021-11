Meine Meinung: Ein Glühwein mit dem Bürgermeister

eine bedenkliche Wortwahl

„Sonst fackeln wir alles ab“, sagt ein Gewerkschaftssekretär am Donnerstag. Dieses „sonst“ gilt für das Scheitern der Verhandlungsrunde zwischen Gewerkschaften und der Tarifgemeinschaft deutscher Länder. Nun gehört es zum ritualisierten Ablauf, dass die Akteure verbal aufeinander einprügeln, um am Ende doch freudig strahlend vor die Kameras zu treten. Und doch kann man die Wortwahl bedenklich finden in einer Zeit, in der Sprache zunehmend verroht.

Die Stadt ermahnt in dieser Woche User, beim Kommentieren der Beiträge in den sozialen Medien einfach den Anstand zu wahren. Natürlich liegen inmitten der Pandemie die Nerven blank. Aber in der Diskussion über das Für und Wider von Schutzimpfungen für Kinder von Kinderschlachtbänken zu sprechen, ist mit Emotionalität nicht zu entschuldigen.

Einen Seitenhieb verkniff sich auch Jenas Bürgermeister nicht, sichtlich stolz auf das kommunale Impfzentrum, das am Mittwoch seine Pforten öffnet: Stadtoberhäupter westlich von Jena würden ihrer Verantwortung eher gerecht werden, wenn sie Kraft und Zeit in ähnliche Projekte investierten – und nicht darüber nachdenken, wie man das Glühweintrinken auf Weihnachtsmärkten ermöglichen könne. Bedenkt man, dass es Usus ist, Berufspolitiker zu beschimpfen, kommen die Worte des Bürgermeisters noch flauschig daher.

Was fehlt? In Jena zum Beispiel weitere Testzentren. Hier funktioniert die Marktwirtschaft gerade ganz gut, da Selbsttests Mangelware und teuer sind. Ich würde dem Bürgermeister einen Glühwein spendieren, sollte er die Eröffnung eines kommunalen Testzentrums verkünden. Sollte der Gewerkschaftssekretär kein Brandstifter werden, kann er dazustoßen.