Meine Meinung: Eine Ode dem Elefanten

Jördis Bachmann ist Redakteurin in der Lokalredaktion Jena.

Jördis Bachmann über das Warten auf eine Wiedereröffnung.

Vorfreudig blickt der Kulturwissenschaftler und Philosoph Helmut Hühn auf die Wiedereröffnung des Inspektorhauses im Botanischen Garten am Fürstengraben 26. Die Goethe-Gedenkstätte, die von Hühn geleitet wird und sich im Inspektorhaus befindet, ist seit Jahren geschlossen. Bei der Sanierung des Kulturdenkmals traten Schäden zutage und verzögerten das Ende der Baumaßnahme. Nun ist der 28. August – Goethes-Geburtstag – als Eröffnungstag anvisiert –, dann soll aus der Goethe-Gedenkstätte das Goethe-Laboratorium werden. Hühn bleibt vorsichtig und blickt hoffnungsvoll auf den Herbst: „Vielleicht November.“

Dann beginnt Hühn zu schwärmen, wie nur Wissenschaftler und Verliebte schwärmen können – vom Elefantenschädel, der im Goethe-Laboratorium einen würdigen Platz erhalten soll. Derzeit werde das Schädel-Präparat aus dem 17. Jahrhundert im Phyletischen Museum verwahrt. Einst diente es Goethe für seine anatomischen Forschungen, doch der Dichterfürst kann das Skelett kaum poetischer beschrieben haben, als es Hühn heute tut.

Es sei von „außergewöhnlicher Schönheit“, sagt Hühn und beschreibt die Knochenstruktur mit solch lebendiger Detailverliebtheit, dass das seit mehreren hundert Jahren tote Tier wieder lebendig wird. Und natürlich geht es auch um den Zwischenkieferknochen, das Verbindungsglied zwischen Mensch und Tier, das Goethe entdeckte.

Nach der glühenden Elefanten-Ode fragt man sich, ob Hühn so einen Elefanten mal bei einer Safari in natürlicher Umgebung beobachten möchte? „Eine Safari? Ernsthaft?“ Hühn schaut ungläubig – nahezu entgeistert. Seine Exkursionen führen in die Tiefen der Wissenschaft. Man darf sich auf eine Goethe-Safari freuen, wann auch immer diese im Inspektorhaus möglich sein wird.