Meine Meinung: Es braucht Enthusiasten

Wenn nicht die immer noch beunruhigenden Zahlen neuer Corona-Infektionen wären, könnte man fast von einer erfreulichen Entwicklung sprechen. So keimt wieder Hoffnung im Kulturleben auf. Ermutigende Zeichen gibt es jedenfalls in Jena.

Die seit Wochen samstags stattfindenden Straßenpflaster-Festspiele im Stadtzentrum gehören genauso dazu wie das Composé-Festival moderner Zirkuskunst am Burgauer Weg.

Es gehört aber auch ein starkes Stück Mut und Risikobereitschaft dazu, in dieser Zeit etwas in Sachen Kultur auf die Beine zu stellen. So mancher wirft gleich das Handtuch, weil er zurückschreckt vor den Auflagen.

Ein Hygiene-Konzept für eine Veranstaltung vorzulegen, dabei von vornherein schon mit viel weniger Publikum zu rechnen und auf notwendige Einnahmen zu verzichten, ist schon hart. Wohl dem, der wenigstens noch auf Fördergelder zurückgreifen kann.

Wenn nicht, wird der Veranstalter froh sein, am Ende bei null aus dem Wagnis Kultur hervorgehen zu können. Deshalb ein dickes Lob an die Initiatoren um Ralf Kleist, die am Wochenende beim Zwätzener Oper Air für zwei stimmungsvolle Konzerte mit Irish Folk und den Evergreens von Simon & Garfunkel sorgten.

Nicht nur ich hoffe auf solche Kultur-Enthusiasten und vor allem auf Nachahmer-Effekte.