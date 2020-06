Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Ferien am Saalestrand

Für 400 Euro mit der ganzen Familie an die Adria, Schnorcheln in Ägypten oder mit dem Wohnmobil durch Schottland reisen, das fällt in diesem Sommer für viele Familien aus. Dann eben Planschen in der Ostsee, Paddeln auf der Müritz oder Wandern im Allgäu. Doch, auch den Urlaub in Deutschland wird sich nicht mehr jeder leisten können, denn wo die Nachfrage groß ist, da steigen die Preise. So funktioniert Marktwirtschaft.

Aber natürlich kann man sich auch auf Balkonien, im eigenen Garten oder am Saalestrand erholen und jede Menge erleben. Wenn man denn noch Urlaubstage übrig hat und die nicht schon für die Kinderbetreuung während der coronabedingten Schließzeiten von Schulen und Kindergärten geopfert hat.

Auch wenn Schulkinder das anders empfinden, sechs Ferienwochen sind lang. Viele Eltern sind da sicher über jedes Angebot froh, das Vereine und Jugendeinrichtungen den Ferienkindern zu Hause machen. Ob „Ferien im Freibad“, wie von der Sozialen Initiative in Camburg offeriert, ob Schwimmlager der Sportjugend in Wolfersdorf, Ferienwochen im Rittergut Nickelsdorf oder abwechslungsreiche Ferientage mit dem Freizeitladen in Winzerla, die angebotenen Plätze werden sicher schnell ausgebucht sein. Denn, das ist allen Akteuren klar, Einschränkungen wird es auch hier, zum Beispiel bei der Teilnehmerzahl, geben.

Gut zu wissen, dass die Stadt Jena schon in der kommenden Woche ihren „Ferienkalender“ herausbringen wird, in dem viele Angebote der regionalen Jugendklubs und sozialen Vereine zusammengefasst sind. Wer sich darauf einlässt, wird vielleicht feststellen, dass man in der Helenensteinhütte uriger übernachten kann als in jeder Herberge in den Alpen und dass eine Schlauchboottour auf der Saale mehr Spaß macht als eine schnelle Fahrt im Bananen-Boot vor fernen Stränden.

