Meine Meinung: Föderalismus ist anstrengend

Berufe, die frustrieren: Zum Beispiel die Kosmetikerin, die im Regelungs- und Verfahrenswirrwarr den Pickel nicht mehr sieht. Während das Land hü sagt, sagt die Stadt hott. Sie will unterbinden, dass Kunden gesichtsnah behandelt werden können. Und weil die Rechtsverordnung des Landes erst am Samstag veröffentlicht wurde und damit die Stadt keine Allgemeinverfügung mehr auf den Weg bringen konnte, sollen jetzt Einzelverfügungen mit 95 Studios abgeschlossen werden.

Das Motiv: Ein Kunde infiziert die Kosmetikerin, die wiederum den nächsten Kunden ansteckt. Und so weiter. Ein Corona-Hotspot also. Den gilt es zu verhindern. Der Skiort Ischgl lässt grüßen. Wenn es schon im gemütlichen Thüringer Mikrokosmos so kompliziert ist, wie fühlt sich eigentlich ein Handwerker, der im Dreiländereck Hessen, Niedersachsen und Thüringen unterwegs ist? Wir lernen: Föderalismus ist anstrengend.