Meine Meinung: Fragen des Gewissens

Überall Gewissensfragen. Beantwortet scheint etwa die Frage, ob eine legendär beharrliche Schwalbenkolonie wichtiger ist als der Bibliotheksneubau am Engelplatz. – Nö! Seit Jahren nisten die Vögel am Sanitätshaus in der Grietgasse (zuvor Dresdner Bank, ganz früher Café Prag), und sie holten sich Baumaterial und Speis und Trank aus dem verwilderten Geviert hinterm Engelplatz. 30 Flugmeter entfernt. Damit hat es sich wohl; das Revier wird bis auf den letzten Quadratzentimeter bebaut für Bibliothek und Bürgerservice. Den Schwalben bleibt nur, die Flatter zu machen.

Oder diese Gewissensfrage: Ist Lebensqualität in Zeiten von Corona wichtiger als Gesundheitsschutz? Womöglich empfinden Kritiker der Corona-Verfügungen die Frage als suggestiv, weil sie sich ihnen so nicht stellt, sondern sie das Maß des Schutzes für überzogen halten. Anscheinend tickt so auch Jenas Landtagsabgeordnete und Vorzeigeunternehmerin Ute Bergner. Sie hat am Sonntag bei einer den Kindern gewidmeten Demo in Frage gestellt, dass unsere lieben Kleinen schlimme Coronaviren-Schleudern sein sollen. – Zumal diese Hypothese des einen Spitzenvirologen von anderen Spitzenvirologen nicht mitgetragen wird.

Liegt hier ein Denkfehler vor, weil in der Hypothesenphase das Für und Wider doch das ist, wovon Wissenschaft lebt? Ist’s also der Griff zu jener Wahrheit, die mir am liebsten ist? Obwohl nach wie vor nicht ausgeschlossen ist, dass selbst ein nur wenige Viren schleuderndes Kind lange Infektionsketten auslöst. Mit Blick aufs Kind forderte Ute Bergner den Grundsatz „Im Zweifel für den Angeklagten“ ein. Aber stimmt diese Rollenverteilung? Gesundheitsamt und Krisenstab sind doch bei den Kritikern die Angeklagten.