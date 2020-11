Meine Meinung: Frau Professor, sind Sie besser?

Eine Frau fortan auf dem US-Vizepräsidentenstuhl. – Kamala Harris sollte doch global überall dort Mut machen, wo das höhere Maß weiblicher Verantwortung mehr Wunsch als Wirklichkeit ist. Zum Beispiel hat der Personaldienstleister Zenjob gerade eine Analyse zum Anteil der Professorinnen an den größten deutschen Universitäten und Hochschulen veröffentlicht – im Schnitt beläuft er sich gerade einmal auf 25 Prozent.

Die Friedrich-Schiller-Universität nimmt unter 36 betrachteten Hochschulen den 26. Platz ein mit einer Quote von 22,72 Prozent: 87 Professorinnen und 296 Professoren. Kenner der Materie an der Jenaer Uni sagen auf Anfrage, dass der Professorinnen-Anteil gleichwohl seit Jahren „eindeutig steigend“ sei. Gut’ Quote will also Weile haben. Andererseits sei die Jenaer Studentenschaft seit Jahrzehnten weiblich dominiert, ohne dass dies bis zu den Lehrstühlen zwingend nachwirkt: Die Quote der jungen Damen, die keine wissenschaftliche Laufbahn an das Studium anschließen, sei sehr hoch. Das macht den weiblichen Teil im Lehrstuhl-Bewerberfeld natürlich automatisch kleiner. Und Mathematiker würden hinzufügen: Die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass die bestgeeignete Person ein Mann ist. Eine richtig gute Auswahlkommission entdeckt natürlich die Kamala Harris im Bewerberfeld.