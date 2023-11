Meine Meinung: Für Bauch, Beine und Herz

Thorsten Büker über eine emotionale Aufwärmrunde beim Thüringer Krebslauf

Das Training zum Aufwärmen war zweigeteilt: Die Körpertemperatur stieg, die Dehnfähigkeit nahm ebenso zu wie die Durchblutung der Muskulatur. Und dann gab es noch die engagierte und emotionale Ansprache des Teams vom Trainingszentrum Satero, die direkt ins Herz der vielen Läufer ging. Ein emotionaler Moment an diesem frischen Morgen im Stadion in Lobeda-West, wo die Thüringischen Krebsgesellschaft ihren 3. Thüringer Krebslauf veranstaltete. Schon mit ihrer Anwesenheit zeigten die Läufer, wie wichtig das Thema sei. Immerhin erhielten im Freistaat täglich ungefähr 40 Menschen die Diagnose Krebs. Wie nah das Thema an einen heranrücken kann, zeigte Olympia-Silbermedaillengewinner Jonathan Hilbert aus Mühlhausen. Er rang mit den Tränen, als er erzählte, dass die Krankheit in seinem Leben nie eine Rolle gespielt habe und plötzlich ein geliebtes Mitglied der Familie daran gestorben sei.

Was fehlt? Zum Beispiel der Hauptsponsor, der den gelaufenen Kilometer vergütet und damit die Arbeit der Gesellschaft unterstützt. Vielleicht 2024? Nach dem Krebslauf ist vor dem Krebslauf.