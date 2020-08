Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Gut gemeint ist nicht gut gemacht

Das schreit förmlich nach einer Empörungswelle: Während sich die Stadt Jena in einer Haushaltssperre befindet, also auch Gelder für freiwillige Leistungen im kulturellen und sozialen Bereich streichen muss, zahlt sie Prämien an städtische Bedienstete aus. Weil einige Mitarbeiter sich besonders während der Corona-Pandemie hervorgetan haben, so die Begründung.

Keine Frage, seit März herrschte in der Stadtverwaltung teilweise Ausnahmezustand, und das nicht nur für die Mitarbeiter im Gesundheitsamt. Die Corona-Hotline musste dauerhaft besetzt sein, ad hoc waren neue Infektionsschutzregeln umzusetzen und die Bediensteten im Ordnungsamt mussten sich teilweise auf der Straße beschimpfen lassen. Ihnen gebührt Dank, weil sie Jena so gut durch die Krise geführt haben. Aber um des sozialen Friedens willen darf das nicht per Prämie passieren. Die Neiddebatte ist programmiert. Warum bekommt jemand im öffentlichen Dienst Boni, während Angestellte in der freien Wirtschaft um ihren Job bangen? Warum werden Steuergelder nicht anderweitig eingesetzt? Auch innerhalb der Verwaltung könnte sich mancher fragen: Warum bekommt mein Kollege eine Prämie, ich aber nicht? Nur weil etwas gut gemeint ist, muss es nicht gleich gut sein.