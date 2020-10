Meine Meinung: Hier ging die Luzie ab

Thomas Beier über die Kneipen-Misere und den alten Schützenhof in Jena.

Wohnungsbau ist nicht alles in Jena. Auch die wirtschaftliche Infrastruktur muss passen! Deshalb ist über die gastronomische Misere im Norden der Stadt schon viel geschrieben worden. Der nun bevorstehende Abriss von letzten Gebäudeteilen am alten Schützenhof weckt Erinnerungen an planwirtschaftliche Tage.

Wie ein ehemaliger Betriebshandwerker am Lesertelefon berichtete, war das Haus eine beliebte Vergnügungsstätte. Die Tanzveranstaltungen waren legendär, und in der „Schwemme“ wurde so viel getrunken, dass der Schützenhof zur großen Küche später eine moderne Biertankanlage bekam. Natürlich ausschließlich mit Jenaer Bier befüllt, weil mangels Transportkapazität regional eingekauft wurde.

Nicht nur zu Zeiten als Betriebskulturhaus „Optik“ unter der Regie von Zeiss war das so. Schon zuvor, als das Objekt vom Reichsbahnausbesserungswerk (RAW) betrieben wurde, ging im Schützenhof die Luzie ab.

Aus Anlass des 7. Oktober (ehemals Tag der Republik) sei vermeldet, dass in der DDR-Zeit sogar Stadtverordnetenversammlungen im Schützenhof stattfanden. Dort hat der vormalige Zeiss-Kombinatsdirektor Wolfgang Biermann dann im Diktatur-Stil den Leuten erklärt , was sie alles falsch machen. So viel zum Thema, früher war nicht alles schlecht.