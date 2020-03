Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Hysterie ersetzt keine Politik

Es ist schon erstaunlich, wenn die FDP-Landtagsabgeordnete Ute Bergner in den sozialen Medien für eine Mahnwache vor der ehemaligen Stasizentrale in Erfurt mit den Worten wirbt: „Für Demokratie, nie wieder Diktatur.“ Zwischen Corona-Hysterie und den schrecklichen Szenen an der türkisch-griechischen Grenze hätte ein sachliches Wort zur Wahl des Ministerpräsidenten gut getan: So sachlich, wie man es von einer erfolgreichen Geschäftsfrau und promovierten Physikerin erwarten würde. Der Subkontext ist hingegen eine plakative Gleichung: Eine rot-rot-grüne Minderheitsregierung plus Ministerpräsident Ramelow führt uns in die Diktatur.

Ernsthaft?

Man fühlt sich an einen Beitrag des Satireportals „Der Postillon“ erinnert, das 2014 schrieb: „Bereits nach 15 Minuten unter Bodo Ramelow als Ministerpräsident ist Thüringen kaum wiederzuerkennen. So wurde der Freistaat umgehend zur marxistischen Räterepublik umstrukturiert; Bananen sind Mangelware; eine Mauer befindet sich bereits im Bau.“

Mehr als sechs Jahre später ist aus dem satirischen Mittel der Übertreibung eine nicht enden wollende Gegenwartshysterie geworden. Das Lachen bleibt einem im Halse stecken. Eher beängstigend ist dieser Zustand der politischen Kultur.

