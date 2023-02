Meine Meinung: Übergriffe durch Jugendliche – Jede Nation hat ihre Idioten

Jördis Bachmann will alles sagen, aber nicht pauschalisieren.

Die Diskussion ist in Jena nicht neu: Eine Sammelklage gegen 16 syrische, irakische und afghanische Geflüchtete im Alter zwischen 14 und 21 Jahren wurde 2018 vor dem Amtsgericht in Jena verhandelt. Die Polizei hatte damals in nur eineinhalb Jahren etwa 160 Straftaten von deutschen und geflüchteten Jugendlichen ermittelt. Vor allem Jena-Lobeda, das Paradies und auch das Stadtzentrum waren betroffen – insbesondere die Goethe-Galerie geriet als Tatort in die Schlagzeilen.

Als Journalistin steht man immer wieder vor der Frage, ob die Herkunft eines Straftäters eine Rolle spielt. Nichts ist so geeignet, soziale Gruppen abzuwerten und auszugrenzen, wie das Etikett des Kriminellen; das Thema Kriminalität wird immer wieder genutzt, um Feindbilder zu schaffen.

Die Polizei hat im Hinblick auf die Vorfälle bei der Veranstaltung im Volksbad im Moment die Aufgabe, die losen Enden zusammenzuführen, Intensivtäter ausfindig zu machen. Es spielt dabei zunächst keine Rolle, ob es junge Menschen mit oder ohne migrantischem Hintergrund sind, die sich gewaltbereit oder übergriffig zeigen. Idioten finden sich in allen Nationen.

Prävention ist nötig, doch wie es Wolfgang Volkmer von der Kindersprachbrücke im Jugendhilfeausschuss ausdrückte: „Bei Schnitt- und Stichverletzungen hört Awareness auf.“ Hier gilt Repression. Doch die Sozialarbeit ist ebenso gefordert, um Radikalisierungen zu verhindern – bevor es zu Verletzungen kommt. Hass, Vorurteile und Stigmatisierungen führen jedenfalls nur zu weiteren und noch größeren Problemen und Verletzungen.

Dass es die Veranstaltung überhaupt gibt, ist für Jena ein großer Gewinn. Danke an alle Beteiligten, die den „Paradise Punch“ möglich machen. Umso wütender macht es, dass einige Idioten, diese Arbeit boykottieren und anderen jungen Menschen die Freude am Tanzen verderben.

