Meine Meinung: Auch das Positive sehen!

Die gute Nachricht vorweg: Die meisten Jenaer haben am Wochenende gezeigt, wie man mit Vernunft und Besonnenheit die Corona-Krise meistern kann! Sie gehen auf Distanz, bleiben in ihren Familien und helfen sich gegenseitig. Die öffentlichen Bereiche waren am Wochenende leer, die Straßen auch und sogar die meisten Ampeln bedarfsgerecht abgeschaltet.

Dieses Bild werden sicher auch Verantwortliche der Stadtverwaltung wohlwollend aufnehmen. Man kann jetzt nicht alles in Verfügungen regeln. Manche Bürger sagen, ja das Rechtsamt muss rechtssicher arbeiten. Darauf kommt es aber im Moment nicht so an. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder wurde zuletzt gescholten, weil er im Bund nach vorn geprescht war. Dabei war seine Verfügung im Vergleich zur Jenaer nur halb so lang und weniger streng formuliert.

Muss Jena in seinen Verfügungen wirklich solche Details regeln? Die Stadt Jena hat ihren Bürgern seit Sonntag vorgeschrieben, wer an Trauerfeiern teilnehmen darf: nämlich nur Verwandte ersten und zweiten Grades, was Eheleute oder Lebenspartner nicht sind. Das ist ein Signal, das vielleicht vernünftig ist – eindeutig aber zu wenig Herz zeigt, wie es die Bundeskanzlerin am Sonntag auch gefordert hat.