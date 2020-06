Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Jenaer Kinos unterstützen

Ich fahre ja gern Fahrrad, wenn es der Weg zulässt. Aber die Idee, mit dem Auto ins Kino zu düsen, gefällt mir auch. Quatschen ist erlaubt, krümeln nur auf eigene Gefahr und selbst Raucher können sich eine anzünden, ohne anderen zu schaden. Wer zu spät kommt, den bestraft zudem der hinterste Platz mit schlechter Sicht. Das Autokino tat Jena in der Corona-Zeit gut. Man sah viele zufriedene Gesichter, die sich auf das andere Filmvergnügen eingelassen haben. Schade, dass dennoch so wenige Jenaer einen Besuch wagten und das Projekt nun begraben wird.

Jetzt liegt es an uns, dass es in den Jenaer Kinos anders läuft. Ab 2. Juli öffnen die meisten Betreiber wieder, wenn auch unter verschärften Bedingungen. Durch die Infektionsschutzauflagen können sie nur wenige Besucher empfangen, aber zumindest die verfügbaren Plätze sollten besetzt werden. Die Gefahr ist groß, dass nach dem Autokino sonst weitere Filmhäuser aus wirtschaftlichen Gründen schließen müssen. Kleinstädter wissen, wie schmerzhaft es sich anfühlt, wenn der Ort dicht macht, in dem sie ihre erste Verabredung hatten, wo sie eine filmische Offenbarung oder einfach nur schöne Abende erlebten. Jena will sich doch nicht nachsagen lassen, kulturlos zu sein.

