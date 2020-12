Meine Meinung: „Jugendliebe“ mit Bestand

Klar, im Osten kannte fast jeder die „Jugendliebe“, jenen eingängigen Song von Ute Freudenberg. Und ich bin auch heute wohl nicht der Einzige, der diesen vor 40 Jahren veröffentlichten Song immer wieder ganz gern hört. Er ist ja auch ein echter Klassiker der DDR-Popgeschichte, der auch bei jedem Konzert der Sängerin zu hören ist. Nun aber ist leider schon eine Weile Coronapause für Ute Freudenbergs Konzerte und ihren Erfolgstitel. So kann sie ihre zahlreichen Fans nicht verwöhnen, aber auch ihr soziales Engagement nicht so gut an das Publikum bringen. Denn seit über 25 Jahren ist sie ehrenamtliche Schirmherrin des Jenaer Elternhauses für krebskranke Kinder. Das von der McDonald’s Stiftung betriebene Haus hat sie seit 1995 eng begleitet und viele Auftritte genutzt, um Spenden für das Haus einzuwerben. Aber sie ist nicht nur die spendable Gönnerin aus der Ferne geblieben, sondern war auch oft vor Ort, traf kranke Kinder und deren Familien, denen sie gern Zuspruch vermittelte. Auch gestern war sie wieder im Elternhaus und schmückte mit Hausleiterin Steffi Uecker den Weihnachtsbaum. Es soll übrigens der letzte Weihnachtsbaum im Elternhaus am Forstweg sein. Denn Ende nächsten Jahres, so lautet das Ziel, wird das neue Elternhaus neben dem Uniklinikum in Lobeda fertig sein. Nicht erst dann wird Ute Freudenberg wieder Gast dort sein. Denn diese, wenn auch späte, „Jugendliebe“ ist nun wirklich eine mit Bestand, der weitere gute Jahre zu wünschen sind.