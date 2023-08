Meine Meinung: Kriminell oder bedürftig?

Jördis Bachmann über die Kirche, Almosen, soziale Projekte und die Vorstellung einer „Bettel-Mafia“

Das Pressegespräch mit den beiden Gründungsinitiatoren der Martinsschmaus-Stiftung fand in der Stadtkirche statt. Ein Thema erfüllt von der christlichen Idee der Nächstenliebe. Unterbrochen wurde das Gespräch von einem Mann, der um Geld bat. Er habe Kinder, müsse Essen kaufen. Es wurde vorgeschlagen, dass man gemeinsam nach dem Pressegespräch Lebensmittel kaufen könne, was von dem Bettelnden abgelehnt wurde.

Als der Mann, mutmaßlich aus Rumänien, die Kirche verließ, blieb ein ungutes Gefühl: Einen Bedürftigen in einer Kirche zurückweisen, bei einem Pressegespräch über Nächstenliebe – schäbig. Kurz diskutierte man die verbreitete Vorstellung von einer organisierten „Bettel-Mafia“: Unterstützt man mit einem Almosen möglicherweise kriminelle Strukturen? Diese Frage sei nur schwer pauschal zu beantworten, weiß Jenas Polizeisprecher Daniel Müller. In vielen Fällen seien die Bettelnden Roma, die in Rumänien Diskriminierung erfahren. Meist seien es Familienverbände, die versuchen, mit Betteln in Deutschland ihre Familien zu ernähren. Oft müssen Kinder zeitweise ohne ihre Eltern in der Heimat zurückbleiben. Alles in allem klingt das eher bedürftig als kriminell.

Doch es gebe auch Kriminalität in diesem Bereich, so Müller. Einschätzen lasse sich das auf den ersten Blick selten. Hier könnten Sozialarbeiter eventuell noch bessere Ansprechpartner sein als die Polizei. Das mag in vielen anderen Bereichen ähnlich sein. Doch soziale Projekte, die sowohl der Bedürftigkeit als auch der Kriminalität entgegenwirken, stehen finanziell oft auf tönernen Füßen, wie man nun wieder bei der ÜAG sehen kann (wir berichteten). Am Ende ist es vielleicht gar nicht die Frage, ob man gibt oder nicht, sondern, ob man Menschen vor sich sieht oder Bettler.