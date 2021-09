Meine Meinung: Lasst es Geschichte werden

Katja Dörn über relative Normalität in Franken.

Manchmal muss man die schönste Stadt Thüringens verlassen, um in eine andere schöne Stadt zu reisen. Nürnberg, einst blühende Handelsstadt, später unrühmlicher NS-Aufmarschort und heute eine interessante Stadt, um auf geschichtlichen Spuren zu schreiten. Dass man selbst in einer erinnerungskulturell wichtigen Zeit lebt, ist schnell wieder vergessen, wenn das Leben relative Normalität annimmt. Also die Möglichkeit gegeben ist, im Urlaub kulturelle und gastronomische Angebote anzunehmen. Das funktioniert in der fränkischen Stadt innen nur per 3G – und es funktioniert, wie beobachtet, umstandslos. Die meisten Gäste zücken ihr Smartphone und zeigen das Impfzertifikat vor. Diskussionen oder längere Wartezeiten? Das gab’s nicht. Mal abgesehen von ein paar Querdenkern, die Tag für Tag mit ihren gefährlichen pseudohistorischen Vergleichen aufwarten und die Massen beschwören wollen. Aber die Massen flanieren nur genervt vorbei. NS-Vergleiche in der Stadt der Reichsparteitage? Grässlich.

Klar, ich habe auch keine Lust, ständig Maske zu tragen und Impfzertifikate vorzuzeigen. Besser wäre es, die Pandemie ist Geschichte. Das geht nur mit ausreichender Impfquote. Mal sehen, was die Geschichtsbücher später schreiben...