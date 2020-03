Michael Groß findet, dass die Stadtpolitik darauf reagieren muss, dass rund 23.000 Einwohner in Jena älter als 65 Jahre sind.

Meine Meinung: Mehr Teilhabe im Alter

Jena gilt als junge Stadt. Schließlich haben wir hier die Universität, die Ernst-Abbe-Hochschule und zahlreiche High-Tech-Firmen mit jungen Mitarbeitern. Und Zuzug gibt es auch. Doch bei alldem gerät oft in Vergessenheit, dass die Alterung dieser Stadt rapide vorangeht. Hatte Jena 1998 noch 13.746 Einwohner im Alter von über 65 Jahren, sind es heute so um die 23.000. Das sind weit mehr als 20 Prozent der Einwohner. Tendenz steigend. Das heißt, die Stadt muss sich diesem Thema stellen und den Ansprüchen älterer Menschen gerechter werden.

Wenn die erfahrene Kommunalpolitikerin Elisabeth Wackernagel die Forderung aufstellt, dass nach den Kindern mit all den sanierten Schulen und Kindergärten nun auch die Senioren der Stadt einen kräftigen Schluck aus der Pulle haben wollen, so erscheint das berechtigt. Die Stadtpolitik muss diesem Thema mehr Rechnung tragen. Seniorenheime und Betreutes Wohnen reichen allein nicht aus. Senioren wollen teilhaben am politischen, kulturellen und sportlichen Leben der Stadt. Die Chancen dafür müssen verbessert werden.