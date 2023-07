Meine Meinung: Nachtgestalten und Lichtstadt

Thorsten Büker über eine nicht ganz einfache Namenssuche.

Freuen wir uns: Jena reiht sich bald ein in die Riege der Metropolen wie Amsterdam, Paris und New York, die bereits einen Nachtbürgermeister haben. Selbst in einer Lichtstadt lockt die Dunkelheit feierlustige Menschen hervor, weshalb es bisweilen knirscht zwischen Partyvolk, Anwohnern und Ordnungsamt. Und das ausgerechnet im Paradies, wo der Sommer viele Menschen dazu einlädt, die Nacht zum Tag zu machen.

Auch eine Nachtbürgermeisterin war im Gespräch, gar ein Nachtrat, jetzt soll es eine Nachtkulturvertretung sein. An dem Wort kann man sich ziemlich verschlucken, da es Indiz für ein kompliziertes Konstrukt ist, will man das Amt doch aus starrem Verwaltungsgefüge heraushalten. Sonst würden wir ja bei einem Bürgermeister doch gleich die passende Besoldungsgruppe mitdenken.

Vielleicht ist der Titel gar nicht so wichtig, auch wenn der Begriff Nachtwächter zum Beispiel nicht zielführend wäre. Es geht um eine Schnittstelle zwischen den Akteuren der Jenaer Nachtkultur, den Ordnungsbehörden, der Stadtverwaltung und der Politik.