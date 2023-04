Meine Meinung: Nervensäge aus Saalfeld

Thorsten Büker über eine ungewollte E-Mail-Attacke.

Nervensäge des Tages ist ein Mann aus Saalfeld, der seinen kruden Glauben an Weltverschwörungen ungefragt über E-Mails verbreitet. Ich lösche die Mails oder lasse sie in den Spamordner wandern und reagiere nicht. Das ist wie ein Spiel: Wenn ich mich bewege, habe ich verloren. Dummerweise reagieren nicht alle so. Der Mann mit seinem kruden Glauben an Weltverschwörungen nutzt einen offen einsehbaren Verteiler von über 200 Mail-Adressen, weshalb unzählige Antworten von unbescholtenen Menschen, die genervt darauf beharren, er möge endlich den Quatsch lassen, auch bei mir aufploppen: ein Gedenkstättenleiter, eine Bundestagsabgeordnete, ein Superintendent, Journalisten, Richter, Rechtsanwälte und, und, und. „Man muss nicht allen antworten“, sinniere ich über die Funktionen eines Mailprogramms und über eine Diskussion, deren Unterhaltungswert mindestens so spannend ist wie die Jahrestagung des Fußpflege-Verbandes.

Allerdings fasziniert mich der dumpfe Starrsinn, der den Mann antreibt. Kann man dem Schwurbler nicht das WLAN-Passwort nehmen? Bitte!