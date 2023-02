Meine Meinung: „Planschi“ geht gar nicht

Thomas Beier über eine spritzige Namenssuche.

Diese Entscheidung verlangt der Sportstadt Jena demnächst alles ab: Wie soll die neue Sportschwimmhalle in Lobeda-West eigentlich heißen? Leider fehlen Jena die ganz großen Schwimmsportstars wie Franziska van Almsick oder Michael Groß (hier ist nicht der langjährige Zeitungsredakteur gemeint, sondern die Schwimmsportlegende). Über Roland Matthes, den erfolgreichsten Rückenschwimmer aller Zeiten, muss man trotz dessen Medizinstudiums in Jena hier nicht mehr nachdenken, denn Matthes war bereits in Erfurt Namensgeber für eine Schwimmhalle.

Spaßnamen wie „Planschi“, „Schwimmi“ oder „Lobidick“ passen nicht, weil in Lobeda eindeutig der sportliche Gedanke im Vordergrund steht. Zur Not gäbe es bestimmt einzelne Herren aus dem politischen Raum, die sich als Namenspatron gewinnen ließen. Doch dürfte dies endlose Debatten darüber heraufbeschwören, wer die meisten Verdienste um die Halle hat. Da tut die Bädergesellschaft gut daran, der Bevölkerung eine Auswahl an Namen vorzulegen. Mit „GalaxSea“ ist die Kreativitäts-Latte freilich ziemlich hoch gelegt.