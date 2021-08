Meine Meinung: Schneckenlinien fahren in Jena

Katja Dörn über tierische Hindernisse auf Radwegen.

Ich will wirklich keine Mörderin sein, aber das Radfahren in Jena macht es einem dahingehend derzeit schwer. Zum Beispiel zwischen Burgau und Paradies an den Bahnschienen entlang. Links, rechts, mittig – überall liegen Schnecken. Einigen kann ich ausweichen. Aber bei Gegenverkehr oder im Dunkeln erwische ich doch ein paar mit meinem Vorderrad. Es rumpelt kurz, uff. Vermaledeites Schneckenjahr.

Ende Juni fiel Polizisten in Obernburg am Main ein Radfahrer auf, der ebenfalls kreuz und quer fuhr und so den Radweg einnahm. Er begründete das mit den Nacktschnecken, denen er ausweichen wollte. Na ja, ein guter Beamter spürt oder riecht wohl, wenn ihn jemand anlügt. Knapp 2,6 Promille hatte der Tierliebhaber getankt. Die absolute Fahruntüchtigkeit besiegelten wohl einige Biere und Schnäpse.

Wenn ich aber demnächst wieder Schlangen-, nein Schneckenlinien fahre, ich schwöre, Herr Polizist, die schmierigen Bodenschleicher sind schuld!