Meine Meinung: Scooter-Alarm im Skatepark

Nach Rücksprache mit unserer Sportredaktion erfolgt an dieser Stelle ein sicherheitsrelevanter Hinweis an alle Eltern: Leute, der Skatepark auf der Rasenmühleninsel ist kein Kinderspielplatz!

In letzter Zeit kam es nämlich verstärkt vor, dass Mama oder Papa mit ihren Sprösslingen dort zum Spielen aufkreuzen. Mit dabei ist oft der nagelneue Scooter, was ein Roller ist, mit dem der Fahrer über Bordsteinkanten springen oder eine Rampe hochfahren kann. Der Scooter taugt damit zwar als Sportgerät, hat aber ganz andere Fahreigenschaften als ein Skateboard oder ein BMX-Rad, so dass ambitionierte Skater genervt auf die Rollerkids reagieren.

Denn eins ist klar: Unvorhergesehene Fahrmanöver können mit Unfällen enden. Schlimm wird’s, wenn so ein Bord tatsächlich ins Auge geht.

Wie das Problem lösen? Möglicherweise trägt es ja schon zur Entspannung bei, wenn die Jüngeren bevorzugt in den Vormittagsstunden fahren, in denen die Anlage leerer ist, weil die Profis arbeiten oder ausschlafen. Mittelfristig ist natürlich die Stadtpolitik gefragt. Bekäme das Paradies eine extra Baby-Rampe würde dies Frieden stiften zwischen den Generationen.

Hauptsache, Papa kommt dann nicht mit dem Dreirad um die Ecke und gibt auf der Rampe Skater-Tricks wie Kickflipp oder Ollie zum Besten!