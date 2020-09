Meine Meinung: So ‘ne und so ‘n DDR-Brötchen

Der Oktober war immer schon ein Monat großer Jahrestage. Dieses Jahr steht am 3. Oktober das Jubiläum 30 Jahre Wiedervereinigung ins Haus. Wobei es Jenaer gibt, die den Termin mit dem 7. Oktober durcheinander bringen, der als Tag der Republik bis 1989 einen festen Platz im Kalender hatte. Auch im Einzelhandel lässt sich die DDR nicht unterkriegen. Siehe Bäcker, die wieder DDR-Brötchen backen. Zur Erläuterung für Zugezogene sei gesagt: Die Ostsemmel war weniger aufgeplustert und glänzte nicht so, wie die von den alten Bundesländern übernommenen Brötchen. Bei der Bäckerei Triebel am Holzmarkt gab es zuletzt sogar eine DDR-Brötchen-Aktion mit mehr Semmeln für weniger Westgeld. Das kam gut an.

Ein interessante Backwaren-Geschichte konnte in der vergangenen Woche auch Roland Jahn beisteuern, der heutige Chef der Stasiunterlagenbehörde. Nach seiner erzwungenen Ausbürgerung in den Westen gelang es dem Jenenser im Jahr 1985 noch einmal, in seine Heimatstadt zu reisen, wo er sich bei seiner Ankunft am Saalbahnhof sofort Brötchen und Plundergebäck kaufte, weil ihm das nur in Jena so gut schmeckte.

Einen bitteren Beigeschmack hatte das allerdings. Seinen Eltern konnte er keine Brötchen bringen, weil ein Besuch sie in große Gefahr gebracht hätte. Denn Jahn galt beim DDR-Regime als „Staatsfeind“.