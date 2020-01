Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Störung der Identität

Zumindest lässt einen die schleichende Normalisierung von Akteuren und Positionen der radikalen und populistischen Rechten etwas ratlos zurück. Jüngstes Beispiel: Wie selbstverständlich reiht sich der Jenaer AfD-Fraktionsvorsitzende in die Gedenkfeier für die Opfer des Nationalsozialismus ein. Dass er Blumen niederlegt, wirkt fast surreal, da innerparteiliche Widerworte bislang nicht zu vernehmen waren. Wenn die berüchtigte AfD-Größe Björn Höcke die Aufarbeitung der NS-Zeit als „dämliche Bewältigungspolitik“ bezeichnet, findet Denny Jankowski keine Worte, die verdeutlichen, dass er ein anderes Geschichtsbild hat.

Jenas OB erinnert an die Ermordung des Regierungspräsidenten Lübcke und sieht, dass rechtsterroristische Gewalttaten zunehmen. Nun haben Medien recherchiert, dass der mutmaßliche Mörder Lübckes ein Parteigänger der AfD war. – Schon die Teilnahme an der Gedenkfeier war für den OB ein Indiz dafür, dass man sich positioniert und die Botschaft in den Alltag trägt: Sich gegen jedwede Form von Antisemitismus, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit einzusetzen. Jetzt bin ich gespannt, wie sich Jankowski dem Zustand der politischen Identitätsstörung zu entziehen vermag.