Meine Meinung: Verheerendes Agieren im Kreis

Um diese außergewöhnliche Woche Revue passieren zu lassen, muss man ein paar Tage zurückspringen. Es war Donnerstag, der 12. März. Während in Jena der Krisenstab tagte, um Veranstaltungen ab 100 Personen zu untersagen und weitere Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus zu treffen, saß der Landrat des umliegenden Saale-Holzland-Kreises gemütlich bei Kaffee und Kuchen und beglückwünschte ein Paar zur Diamanthochzeit. Da waren bereits drei Corona-Fälle im Kreis bekannt, in Jena noch keiner. Auf die Frage, wie der Kreis nun gedenke mit dem drohenden Infektionsrisiko umzugehen, winkte Andreas Heller (CDU) ab. Tenor: Das Virus halten wir sowieso nicht auf. Und Schulschließungen? Auch das negierte er mit dem Hinweis, Kinder treffe das Virus ohnehin nicht so stark. Dass Kinder aber Virus-Überträger an Großeltern und andere Risikogruppen sind, vergaß er dabei. Stattdessen war er der Meinung, mit einer Veranstaltungssperre ab 500 Personen das Nötigste zu tun, obwohl es ohnehin im Frühjahr kaum Veranstaltungen in dieser Größenordnung gibt. Und zu Jena gerichtet die Meinung: Reagieren die nicht etwas über?

Die Stadt Jena zeigte keineswegs eine Überreaktion, die Verantwortlichen agierten vorausschauend. Schon seit Wochen predigen die Experten die Lehre von der exponentiellen Kurve, jetzt zeigte sich schmerzhaft deutlich, wie recht sie haben. Doch Infektionsschutz liegt in Zuständigkeit der Kreise und Gemeinden, und so kam es dazu, dass Jena längst die Spielplätze schloss, während im Kreis die Kinder, darunter Jenenser, noch herumtobten. Auch Gaststätten nur wenige Kilometer von Jena entfernt blieben zu Wochenbeginn geöffnet. Das zögerliche Vorgehen des Kreises führte zu Verwirrungen und Ratlosigkeit, unter der Hand nennt eine Amtsträgerin im Kreis das Agieren „eine Katastrophe“.

Die Idee, Stadt und Kreis zum Wohle der Bürger als Einheit sich vorzustellen, hat in dieser Woche Risse bekommen.