Meine Meinung: Verkaufsoffener Sonntag in Jena, was soll das?

Thomas Stridde über den Jenaer Innenstadthandel.

So ist das Leben! Gerade willst du bissel Grübelzeit aufbringen für eine komplizierte Angelegenheit, und zack, schon kommt der pralle Alltag mit einem Statement dazwischen. Am Dienstag, 25. April, soll in unserer neuen Gesprächsreihe „Stadttisch“ in der „Noll“ (ab 18 Uhr) laut nachgedacht werden über die Frage, wo die Reise hingeht für den Innenstadthandel.

Die Frage müssen sich am vergangenen Sonntag bereits Besucher des Stadtzentrums gestellt haben: Es war ein verkaufsoffener Sonntag. Und angedockt an das neue Format eines „Handgemacht“-Marktes auf dem Marktplatz als städtische Kooperation mit dem oberfränkischen Hof hätte das Handeltreiben in der Jenaer City gut florieren sollen. Nur: Es hielt sich in Grenzen. Zwar waren die Einkaufszentren wie etwa die Goethe-Galerie geöffnet.

Die eigenständigen Innenstadthändler indes hatten in gefühlt klarer Überzahl ihre Geschäfte geschlossen gehalten. Die Nachfrage der Redaktion beim Verein „Initiative Innenstadt“, wo viele jener Händlerinnen und Händler vereint sind, ergab am Montag plausible Antworten: kein Personal. Oder der fehlende Glaube, dass sich die Extra-Öffnung lohnen könnte.

Das ergibt „Stadttisch“-Fragen. Zum Beispiel: War es nicht die Ur-Idee zu dem vor einigen Jahren etablierten City-Management, Sorge zu tragen, dass die City-Händler an einem Strang ziehen? Was wird aus dem guten alten Einkaufsbummel, wenn zwei Drittel der Läden geschlossen sind? Oder ist der verkaufsoffene Sonntag out? Und der Einkaufsbummel – unabhängig vom Wochentag – ebenso? Böse Zungen sagen: Ja, in Jena!

Wegwischen lässt sich das nicht ganz einfach, sollte es in anderen Städten besser laufen. Pandemie-Nachwehen und Internet-Konkurrenz haben die auch.